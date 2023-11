Elke maand surfwedstrijden door Windsurf Association Bonaire

Wie afgelopen weekend in de buurt van Pink Beach aan het zwemmen of snorkelen was, zag het al. Vijftien surfzeilen scheurden over het water. Op snelheid zeilden de kinderen en een aantal volwasssenen van Pink Beach naar de Salt Pier en terug. Opvallend, want meestal wordt er alleen gesurft in de omgeving van Sorobon. Wie en wat zijn precies deze groep fanatieke surfers en waarom waren zij daar?

Het zijn de surfers van Windsurf Association Bonaire (WAB). De vereniging zonder winstoogmerk bestaat sinds september 2022. De organisatie wil graag mogelijkheden bieden om mensen, en vooral kinderen, op Bonaire wedstrijden te laten varen. Zo ook afgelopen weekend. Volgens WAB-voorzitter Monique Meijer een mooie ‘surfontwikkeling’ die vooral kinderen op het eiland kan helpen: ,,We willen proberen om lokale jeugd beter te leren windsurfen. Dit kan natuurlijk op Sorobon. Toch maken we soms uitstapjes. Afgelopen weekend hadden we wedstrijden bij Pink Beach. Kinderen leren dan om in het diepe water te varen. Een andere en nieuwe ervaring”.

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen mogen meedoen aan de wedstrijden. Er zijn wedstrijden voor ‘boys’, ‘girls’ en ‘Masters. Normaliter doen er per wedstrijd, die één keer per maand wordt georganiseerd, ongeveer twintig windsurfers mee.

Een keer per maand komen ongeveer twintig windsurfers bij elkaar om wedstrijden te varen. Foto: Ayupic

Veiligheid voor iedereen

Snorkelaars, zwemmers en duikers zijn niet altijd blij met windsurf of kitesurfactiviteiten aan de ‘westkant’ van Bonaire. Door de hoge snelheden van de zeilers kan een aanraking met hen fatale gevolgen hebben. Ook Meijer is hiervan op de hoogte. Zij geeft aan dat veiligheid tijdens het organiseren van de wedstrijden belangrijk voor haar is: ,,Alle kinderen dragen bij ons een zwemvest. Daarnaast leren we hen om niet hard te varen in het lichtblauwe water. In het donkere gedeelte, daar varen zij hard. Ook wij willen veiligheid voor iedereen”.

Windsurfschool de Frans Paradise blij met WAB

Ook windsurfschool Frans Paradise ziet met de opkomst van de WAB een mooie kans op Bonaire ontstaan. Volgens eigenaar en windsurf instructeur Taty Frans is het goed voor alle windsurf kinderen op het eiland: ,,Hoe meer je zeilt en racet in zeilwedstrijden, hoe beter je wordt. Ik ben blij met de WAB. Wij steunen de organisatie door bijvoorbeeld prijzen beschikbaar te stellen voor de winnaars. De organisatie doet fantastisch werk voor kinderen en jeugd op het eiland”.

Samenwerking met surfscholen

Met de WAB lijkt Bonaire nog een windsurfschool erbij te hebben gekregen. Op Sorobon zijn meerdere scholen actief en wordt er volop gezeild. Toch is de WAB volgens Meijer vernieuwend. Zij ziet kansen om met de scholen de sport op het eiland verder te ontwikkelen: ,,Op Sorobon wordt voornamelijk les gegeven. Dit doen wij niet. Wij willen met de vereniging kinderen ervaring laten op doen met wedstrijden. Ook bieden we als vereniging gezellige activiteiten aan. Zo moet je denken aan een Sinterklaas avond samen vieren, barbecueën of filmavonden. Gezelligheid staat voorop. Concurrentie willen wij niet geven aan de scholen. We gaan liever met hen een samenwerking aan”.

De jeugd heeft de toekomst

Met de opkomst van WAB lijkt Bonaire wederom een leuke organisatie te krijgen die kinderen helpt om te sporten. Ook de Bonaire Sailing School liet eerder al weten graag meer focus te leggen om kinderen te laten sporten. Met de komst van de Windsurf vereniging, zouden alle kinderen op Bonaire die surfen leuk vinden geholpen kunnen worden. Meijer laat weten dat zij kansen ziet voor iedere liefhebber: ,,De drempel om lid te worden proberen we helemaal weg te halen. We willen juist graag kinderen enthousiast maken die niet veel geld hebben. Door subsidies te krijgen, is dit haalbaar. Daarnaast zoeken we donaties. Hiermee kunnen we lokale kinderen helpen om de sport te beoefenen. We weten dat de sport populair is onder de lokale bevolking. Nu zijn we nog op zoek naar waar zij zijn en hoe we ze kunnen benaderen”.