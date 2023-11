Stroomstoring WEB in nacht treft diverse wijken

KRALENDIJK – Een stroomstoring op Bonaire heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag diverse wijken ‘plat’ gelegd. Vanaf 02.00 uur exact ging de stroom er af. Opvallend genoeg ging een uur later de stroomvoorziening 110V weer aan. De stroom van 220V deed het pas een uur later.

Wijken zoals Nikiboko Zuid, Nieuw Amsterdam, Sonrisa di Lac, Tera Kora hadden last van de storing. Bewoners uit de getroffen wijken deden vrijdagnacht hun best om de storingsdienst van WEB te bereiken. Inwonenden kregen een voicemail te horen, maar kregen geen contact.

In bepaalde wijken was alles donker. De stroom van 110 Volt deed het al snel weer. De buitenverlichting van diverse huizen sprong daarom weer aan. Een aantal uur later was het probleem volledig opgelost.