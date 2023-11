Informatiesessies en activiteiten in aankomende mantelzorgweek op Bonaire

KRALENDIJK – Van 6 tot 10 november organiseert Stichting Mantelzorg Bonaire de Mantelzorgweek. Het thema dit jaar is ‘ik, als mantelzorger ben ook belangrijk’. Tijdens de week zijn er diverse informatiebijeenkomsten en speciale activiteiten, met als hoogtepunt de viering van de Mantelzorgdag op 10 november.

De week is bedoeld om aandacht te vestigen op het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten en hen te herinneren aan de noodzaak om ook voor zichzelf te zorgen. Stichting Mantelzorg Bonaire wil bewustzijn creëren over de potentiële impact van langdurige zorg op zowel de mantelzorger als hun families.

Enkele hoogtepunten uit het programma zijn:

6 november: Mantelzorg Café met gastspreker Dhr. Anthony Nicolaas, over curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament. Locatie: Conference Room bij Captain Dons Habitat.

7 november: Mantelzorg CafĂ© met Mevr. Barbara Griot, over het thema ‘Wanneer ben ik een mantelzorger?’. Locatie: Conference room Plaza Resort.

10 november: Viering Mantelzorgdag met gastspreker Jefferson Rosalia bij Blue Lagun Cafe Bonaire.

Mantelzorg speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg op Bonaire, vooral omdat ouderen langer thuis willen en moeten blijven. De eilandsraad erkent het belang van mantelzorg en ondersteunt mantelzorgers via Stichting Mantelzorg Bonaire. De stichting is op zoek naar vrijwilligers en kan gecontacteerd worden via e-mail, Facebook of telefoon.

Aanmelden kan tot 3 november 16.00 via WhatsApp op nummer 005997901813 of via Facebook Messenger Mantelzorg Bonaire.