Rijna brengt verslag uit over werkzaamheden in EU en VN

KRALENDIJK – Edison Rijna, in zijn functie van Speciaal Gezant, heeft de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, op de hoogte gebracht van zijn inspanningen sinds zijn aantreden op 18 april. Het verslag geeft inzicht in Rijna’s aanpak met betrekking tot de Europese Unie, de Verenigde Naties, en economische ontwikkeling in samenwerking met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, gericht op Caribisch Nederland.

Uit het verslag blijkt dat Rijna uitgebreide gesprekken heeft gevoerd met relevante organisaties, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, variërend van ministeries tot EU-instituten. Het doel van deze gesprekken was het aanknopen van betrekkingen en het verkennen van onbenutte kansen voor economische ontwikkeling op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Daarnaast heeft Rijna uitvoerig overlegd met bestuurders en Eilandsraden in Caribisch Nederland over de doelstellingen van het gezantschap, de prioriteiten en verwachtingen van de eilanden en de optimale vormgeving van onderlinge samenwerking. Het gezantschap zal zich initieel concentreren op vijf essentiële aandachtsgebieden voor Caribisch Nederland: klimaatverandering, connectiviteit, voedselzekerheid, duurzame energiebronnen, en economische diversificatie.

Staatssecretaris Van Huffelen benadrukt: “Het gezantschap heeft één duidelijk doel: bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling voor Caribisch Nederland. Duurzame groei is cruciaal om de bestaanszekerheid van huidige en toekomstige generaties op de eilanden te vergroten. Het biedt een kans om de belangen van Caribisch Nederland effectiever te behartigen binnen de EU, VN en de regio, en om het gebruik van mogelijke fondsen door de eilanden te vergroten.”

Rijna voegt toe: “Uit mijn gesprekken is gebleken dat er over het algemeen onvoldoende bewustzijn is over wat men voor de eilanden kan betekenen. Er bestaat een gebrek aan kennis over de eilanden en hun staatkundige positie, maar ook andersom: wat de eilanden bijvoorbeeld voor de EU en EU-instellingen kunnen betekenen. Een van onze eerste taken is dan ook ervoor te zorgen dat Caribisch Nederland duidelijker op de kaart komt te staan.”