Kustwacht kijkt tevreden terug op verloop Regatta Bonaire

KRALENDIJK – De Kustwacht Caribisch Gebied kijkt met tevredenheid terug op het verloop van de Regatta op Bonaire.

De Kustwacht had extra activiteiten aangekondigd, waarbij werd samengewerkt met ketenpartners van het Multidisciplinaire Maritime Hub Bonaire (MMHB).

In totaal werden zo 57 vaartuigen gecontroleerd. Hierbij werd in het geval van één boot en één Seadoo waterscooter een proces-verbaal uitgeschreven wegens het niet op orde hebben van de papieren, dan wel het niet volgen van de juiste procedures bij het in- en uitklaren.

Teruggestuurd

Beide vaartuigen zijn na de controle teruggestuurd naar Curaçao. De Kustwacht geeft aan blij te zijn dat de Regattaweek zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.