Air France-KLM gaat 50 Airbus A350 toestellen bestellen voor vervanging oudere toestellen

PARIJS/AMSTERDAM – De Air France-KLM Groep heeft plannen onthuld om 50 vliegtuigen uit de Airbus A350-familie te bestellen. De bestelling omvat ook optie aankooprechten voor nog eens 40 vliegtuigen van hetzelfde type.

Met de stap wordt Air France KLM in één klap de grootste exploitant van Airbus A350-vliegtuigen. Vooral voor KLM lijkt de aankoop een nieuw tijdperk in te luiden, omdat tot nog toe vooral vliegtuigen van fabrikant Boeing dominant waren in de vloot van de Nederlandse tak van Air France-KLM.

De beslissing van de Groep is gericht op het vernieuwen en optimaliseren van de langeafstandsvloot, wat zowel de milieu- als economische prestaties zal versterken. De levering van de vliegtuigen wordt verwacht tussen 2026 en 2030, waardoor de Groep de flexibiliteit heeft om toewijzingen aan te passen aan markttrends en wetgeving.

Efficiënt en aantrekkelijk

Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM, prijst de efficiëntie en aantrekkelijkheid van het toestel vanuit oogpunt van passagierscomfort. Volgens Smith spelen ook de duurzaamheidsdoelstellingen van de luchtvaartcombinatie een belangrijke rol bij het genomen besluit.

Air France-KLM streeft een vermindering van 30% in CO2-uitstoot per passagierskilometer na tegen het jaar 2030.