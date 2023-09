OM ziet geen kwade opzet bij overlijden baby in kinderdagverblijf Sint-Eustatius

ORANJESTAD – Op dinsdag 19 september jl. werd op een kinderdagverblijf op St.-Eustatius een overleden baby aangetroffen.

Door het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) werd onder leiding van twee officieren van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) direct een grootschalig onderzoeksteam samengesteld, waarna een uitvoerig opsporingsonderzoek werd uitgevoerd.

Uit het onderzoek van de afgelopen dagen is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat sprake is geweest van een misdrijf. Ook blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van enige betrokkenheid van anderen bij de tragische dood van het kindje.

Onderzoekshandelingen

KPCN en het OM zullen nog wel enkele afsluitende onderzoek handelingen verrichten, maar gezien de uitkomsten van het onderzoek zal het onderzoeksteam worden afgebouwd. De woordvoerder van het OM zegt de nabestaanden, familie en vrienden veel sterkte toe te wensen bij het tragische verlies.