Sea Turtle Conservation Bonaire telt dit seizoen al bijna honderd nesten van zeeschildpadden

KRALENDIJK – Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft dit seizoen inmiddels 98 nesten van zeeschildpadden op de stranden van Bonaire en Klein Bonaire geregistreerd. Meer dan de helft van deze nesten is inmiddels ook al uitgekomen.

De meeste nesten werden gevonden op Klein Bonaire. Op de stranden van dit kleine eilandje voor de kust van Bonaire werden in totaal 61 nesten gevonden. De overige 37 nesten werden op de stranden van Bonaire gevonden. STCB is dit jaar verrast door nesten die zij vonden bij Slagbaai, Boca Onima en op de stranden bij verschillende resorts in het centrum van Kralendijk.

Van de gevonden nesten van dit seizoen zijn er inmiddels 56 uitgekomen. Dit leverde 5.831 jonge zeeschildpadden op.