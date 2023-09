Prijsvergelijking supermarkten Bonaire wijst uit: Caribe Nobo voordeligste keuze

KRALENDIJK- Een prijsvergelijkingsonderzoek van de Tienda pa Konsumidó op Bonaire wijst uit dat Caribe Nobo consistent de goedkoopste keuze is voor boodschappers op het eiland.

In de eerste week van september bezocht het team van Tienda pa Konsumidó 17 ondernemingen, waaronder de grootste supermarkten op Bonaire, die hun medewerking verleenden om prijzen op te nemen.

De vergelijking omvatte 139 verschillende producten uit de basismand van de Consumentenorganisatie. Hierbij kwam Caribe Nobo als goedkoopste uit de bus.

De consumentenorganisatie wijst er op dat Caribe Nobo consistent scoort als het gaat om gunstige prijzen. “In de afgelopen 7 maanden heeft Caribe Nobo consequent een plek behouden in de top 3 van supermarkten met de voordeligste prijsaanbiedingen voor de vergeleken artikelen.

Na Caribe Nobo scoren Voordeelmarkt Warehouse en Wing Cheung aan de Kaya Korona het best.

Best gesorteerd

Behalve naar de prijzen, heeft Tienda pa Konsumidó ook gekeken naar welke supermarkt de meeste producten uit de lijst in de schappen hadden. Hier scoorde de Famoso Supermarket het beste, gevolgd door Foody Mark en Kadushi.

Tienda pa Konsumidó merkt nog op dat bij de prijsvergelijkingen geen rekening is gehouden met de kwaliteit, hygiëne en land van herkomst van de producten. Dit laatste is een feit waardoor bepaalde supermarkten op het eiland weigeren mee te werken aan het onderzoek, omdat zij van mening zijn dat hen dit onterecht in een negatief daglicht plaatst.