Politie meldt week vol aanhoudingen, ongelukken en diefstallen

KRALENDIJK – Tijdens de week van 4 september tot 11 september hebben er diverse incidenten plaatsgevonden, waaronder eenzijdige aanrijdingen, mishandelingen, diefstallen, brandstichtingen en aanhoudingen vanwege overtredingen zoals rijden onder invloed en bedreigingen.

Op 11 september verloor een minderjarige bestuurder de macht over het stuur, reed een lantaarnpaal omver waarna de auto 50 meter verder tot stilstand kwam en waardoor de stroom in enkele wijken uitviel. De jongen werd ter plekke behandeld voor lichte verwondingen en kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs. Dit gebeurde op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago.

Op dezelfde dag is er aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto op de Kaya Prinses Marie. Ook brandden er twee auto’s op het erf van een woning aan de Kaya Hulanda. De politie vermoedt brandstichting.

Op 10 september zijn er meerdere aanhoudingen verricht: een 25-jarige man is aangehouden wegens mishandeling van een vrouw. Twee andere mannen zijn diezelfde nacht aangehouden na een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina.

Aangifte om gestolen Russische vlag

Er is aangifte gedaan van de diefstal van een Russische vlag die aan een lantaarnpaal op de Kaya Internashonal hing. Deze vlag werd op maandag 4 september gestolen. De vlag was door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) opgehangen bij het Courtyard-by-Marriott hotel ter ere van de aanstaande Dag van Bonaire. De commissie Dia di Boneiru deed aangifte.

Rijden onder Invloed en andere overtredingen

Tijdens deze week werden er ook verschillende aanhoudingen verricht wegens het rijden onder invloed. Op 9 september is een 35-jarige man aangehouden na een eenzijdige aanrijding op de Kaya Internashonal waarbij de auto in de bosjes was beland. Doordat de bestuurder onder andere onvast ter been was en met dubbele tong sprak, werd een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Daarnaast was er een aanhouding van een jongeman voor het overtreden van de Wet Identificatieplicht BES.

Op 9 september is er melding gemaakt van diefstal uit een toeristische accommodatie aan de Kaya Yuma, waarbij diverse goederen zoals een laptop en geld zijn ontvreemd. De woning was op slot, maar het keukenraam was open.

Op dezelfde dag rond 02:45 uur werd een 16-jarige jongeman aangehouden voor het overtreden van de Wet Identificatieplicht BES. De verdachte werd op de Kaya Nikiboko Zuid door een patrouille gesignaleerd toen hij helemaal in het zwart met een hoodie op, langs de kant van de weg liep. Op het moment dat de verdachte zag dat een politieauto achter hem op de weg reed, begon hij te rennen. Hij stopte bij een woning waar hij iets weggooide. Hij werd gevorderd om een identiteitsbewijs te tonen. Hieraan kon hij niet voldoen. Vervolgens werd hij gefouilleerd op zoek naar zijn identiteitskaart. Hierbij werd een keuken aansteker gevonden. Er werd gezocht naar wat hij weggooide en dit bleek een zwarte bivakmuts te zijn. Hierop werd hij aangehouden.

Gedurende de week hebben er meerdere verkeersincidenten plaatsgevonden op verschillende locaties op Bonaire. Er vond een ongebruikelijke aanrijding plaats tussen een scooter en een geit op de Kaya Flor De Cuba.

De politie vraagt iedereen die iets gezien of gehoord heeft dat kan bijdragen aan de onderzoeken om contact op te nemen via 715 8000 of anoniem via de tip lijn, 9310.