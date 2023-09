Saba gaat nieuw verpleeghuis bouwen

THE BOTTOM – Saba Cares is begonnen met de bouw en uitbreiding van haar zorginstelling, inclusief een verpleeghuis in The Bottom, naast het bestaande ziekenhuisgebouw.

Op 5 september vond de eerste symbolische steenlegging plaats. De bouw zal plaatsvinden in twee fasen en naar verwachting drie jaar in beslag nemen.

Het project, gegund aan QBR Joint Venture B.V., zal drie woongroepen omvatten met in totaal 24 bewoners die 24 uurszorg nodig hebben, evenals extra voorzieningen zoals een restaurant, activiteitencentrum en stille ruimte.

Lang gekoesterde wens

De nieuwbouw en uitbreiding vervult een langgekoesterde wens voor een moderne zorginstelling, met steun van de lokale overheid, het Ministerie van VWS in Nederland, en met de focus op het creëren van een comfortabele en veilige omgeving voor zowel bewoners als de medische staf.