Nieuwe studiebeurs toegekend als onderdeel van Bonaire Tourism Scholarship Award

KRALENDIJK – Ramso Coffy is geselecteerd als de meest recente ontvanger van een beurs in het kader van het Bonaire Tourism Scholarship Program.

Ramso zal zijn studie voortzetten op het MBO Bonaire om zijn diploma All Around Tourism & Hospitality Medewerker te behalen. “Van jongs af wilde ik eigenlijk steward worden. Maar omdat ik weet dat ik daar op het eiland geen studie voor kan volgen, heb ik ervoor gekozen om de studie ‘All Around Tourism & Hospitality Medewerker’ op MBO Bonaire te volgen”, zegt Coffy.

Ondersteunen

TCB en Guardian Group Fatum prijzen Ramso’s inzet en doorzettingsvermogen. Het studiebeursprogramma heeft tot doel de lokale toeristenindustrie te ondersteunen en een bloeiend personeelsbestand te ontwikkelen door mensen die uitblinken zoals Ramso de kans te geven hun kennis en vaardigheden te vergroten.