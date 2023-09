Maar liefst vierenveertig deelnemers aan vistoernooi Piskabon Bonaire

KRALENDIJK – Een totaal van maar liefst 21 boten en 44 deelnemers maakten van het eerste Piskabon visserijtoernooi een groot succes.

De speciaal uit Saba overgekomen vissers, winnaars van het Saba Day Wahoo Tournament in december 2022, namen drie prijzen mee terug naar huis in de categorie grote boten.

In de categorie kleine boten nam Marlon Nicolaas, samen met zijn 11-jarige zoon, die de jongste deelnemer was, ook 3 prijzen mee naar huis.

Het toernooi zag ook de deelname van twee 15-jarigen, met toestemming van hun moeder, ook deelnamen aan het toernooi. “Deze jongeren zijn het bewijs dat de visserij op ons eiland een toekomst heeft. De jongens deden mee met een Sunfish die ze zelf hebben omgebouwd en, gebruikmakend van roeispanen, zonder motor, hebben ze tijdens het toernooi gevist! Iets om trots op te zijn en aan te moedigen,” zegt Piskabon.

Piskabon gaf aan erg dankbaar te zijn voor de ontvangen medewerking. “We hebben de afgelopen dagen veel geleerd en veel constructieve feedback ontvangen. We gaan er daarom van uit dat wij in de toekomst meer toernooien zoals deze zullen. Wij zijn heel dankbaar naar iedereen toe die heeft deelgenomen of op een andere manier heeft bijgedragen aan het succes van dit eerste Piskabon-toernooi.”