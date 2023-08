Dronken scooterbestuurders en een auto-over-kop incident leiden tot aanhoudingen op Bonaire

KRALENDIJK – Afgelopen weekend heeft de politie twee scooterbestuurders en een automobilist vanwege rijden onder invloed van alcohol gearresteerd.

In de vroege ochtenduren van zaterdag 26 augustus zijn twee scooterbestuurders van aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. De verdachten werden staande gehouden tijdens een routinecontrole op de kruising van Kaya Gilberto F. Croes en Kaya Libertador Simon Bolivar. Na een ademtest bleek dat beide bestuurders onder invloed waren van alcohol. Als gevolg hiervan zijn de twee verdachten gearresteerd. De aangehouden personen zijn een 18-jarige man met de initialen P.d.R. en een 21-jarige vrouw met de initialen M.G.C.

Eenzijdig ongeluk leidt tot aanhouding van bestuurder onder invloed

Rond 2.00 uur in de vroege ochtenduren op zaterdag 26 augustus trof een politiepatrouille een omgeslagen auto aan langs de E.E.G. Boulevard, in de buurt van Donkey Beach. Bij aankomst van de hulpdiensten werd de bestuurder aangetroffen in het voertuig. Vanwege haar onsamenhangende spraak werd er een ademtest afgenomen. De resultaten van deze test waren reden om de bestuurder aan te houden op verdenking van rijden onder invloed. Vanwege verwondingen die zij had opgelopen bij het ongeval, waaronder glasscherven in haar been, werd ze eerst per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.