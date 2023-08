Van een rotonde – Deel 1: Inleiding

Door: Auke van der Berg

Het was natuurlijk vragen om problemen. Vraag je een bureau om een onderzoek te doen naar het proces rondom de aanleg van de rotonde aan de Kaya Amsterdam en gun je de opdracht aan een bedrijf met de naam Cactus.

‘Uiteraard kan je een cactus beter ergens neerzetten waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen komen. Zo voorkom je dat ze geprikt worden door de grote stekels of dat de kleine stekeltjes in de huid blijven zitten’, vertelt planteninhuis.nl.

Planteninhuis.nl heeft geen rekening gehouden met het feit dat sommige politici ook in de categorie ‘Kinderen en huisdieren’ vallen.

Als je het rapport leest, weet je na de Inleiding al uit welke hoek de wind waait:

Geachte Gezaghebber,

Wij leveren hierbij de resultaten van het onderzoek naar het proces rondom de aanleg van de rotonde aan de Kaya Amsterdam te Bonaire.

Wij hebben van u op 31 augustus 2021 de opdracht gekregen voor het onderzoek naar aanleiding van onze offerte van 11 mei 2021.

Wij hebben in eerste instantie weinig medewerking gekregen vanuit verschillende afdelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire en tot heden, maart 2022 zijn niet de gewenste documenten aangeleverd. Wij hebben het over de afdelingen:

R&O;

Financiën;

Post & Archief.

Via de externe bedrijven die gewerkt hebben aan dit project zijn wij aan de informatie gekomen die wij nodig hadden om tot een rapportage te komen over het proces. Wij hebben wel met medewerkers van de afdeling R&O gesproken. Dit zegt veel over de “sfeer” op de afdelingen en de documentatie van projecten in het archief van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Het project is nog niet afgesloten. Geen enkel van de drie percelen zijn officieel opgeleverd en afgerekend.

Met vriendelijke groet,

—

In de komende dagen hoop ik het rapport stap voor stap door te nemen. Om het fenomeen ‘feuilleton’ nieuw leven in te blazen.

O ja, dit is niet de eindversie van het rapport. Maar wel de boeiendste variant (maart 2022).