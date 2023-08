Kiwanis organiseert dit weekend tweede K-Walk

KRALENDIJK – Aanstaande zondag 27 augustus zal de Kiwanis Club of Kralendijk de tweede K-Walk organiseren. Het doel van het wandelevenement is om geld in te zamelen voor projecten waaraan Kiwanis werkt.

De K-Walk is kindvriendelijk en start bij Felt di Snip aan de Kaminda Tra’i Montaña. De wandeltocht begint om 7 uur ’s ochtends en is zes kilometer lang.

Kaarten voor het evenement zijn voor 15 USD per stuk te koop bij Del Mar, Lisa Convenience en leden van Kiwanis. Bij het kopen van een kaart ontvangen alle deelnemers een tas, bidon en een zonnebril. Langs de route kunnen de waterbidons hervuld worden met water en bij de finish krijgt iedereen een snack.

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die hun vrije tijd en expertise inzetten om te helpen een betere toekomst op te bouwen voor de alle kinderen.