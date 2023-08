Gedeputeerde Craane wil met hotelsector in gesprek over rioolwaterheffing

KRALENDIJK- Nadat de Rechter een dikke streep haalde door de rioolwaterheffing, zoals vastgesteld door de Eilandsraad, wil gedeputeerde Jolinda Craane van Economie en Toerisme in overleg met de Horecasector.

“Het openbaar lichaam Bonaire heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, maar ik geef de voorkeur aan een gesprek. Het is mijn eerste keuze om samen met belanghebbenden in overleg te treden en een nieuwe regeling te vinden die aan de Eilandsraad kan worden voorgelegd. Binnenkort zullen belanghebbenden hiervoor een uitnodiging ontvangen,” zei Gedeputeerde Craane.

Bonhata was het er niet mee eens dat met name hotels en restaurants veel meer moesten betalen dan huishoudens en kantoren. De rechter gaf de belangenvereniging gelijk. Volgens de rechter is de verordening die de Eilandsraad heeft aangenomen in strijd met het principe van gelijkheid en evenredigheid.