Huisartsenpost Bonaire krijgt elektronisch patiëntendossier

KRALENDIJK – De Huisartsenpost op Bonaire krijgt de beschikking over het elektronisch patiëntendossier. De post biedt in de avond en in het weekend spoedzorg wanneer de huisartsenpraktijken gesloten zijn. Met dit systeem kan de dienstdoende medewerker op de Huisartsenpost toegang krijgen tot belangrijke medische informatie van de patiënt.

Het elektronisch patiëntendossier wordt al in de huisartsenpraktijken gebruikt. Doordat er nu ook bij de Huisartsenpost gebruik van wordt gemaakt, kan snel belangrijke medische informatie over de patiënt worden ingewonnen. Denk daarbij aan welke medicatie de patiënt gebruikt en of de patiënt allergieën heeft. Dit stelt de dienstdoende huisarts in staat om snel en zorgvuldig de best mogelijke behandeling te bieden. Dit komt de kwaliteit van de zorg voor de Bonairiaanse bevolking ten goede.

Het elektronisch patiëntendossier biedt voor de Huisartsenzorg op Bonaire een centraal platform met alle relevante medische informatie. Deze informatie wordt op een veilige en georganiseerde manier bewaard. De Huisartsenpost Bonaire benadrukt dat strenge privacy-eisen zijn gesteld aan het nieuwe systeem. Ditzelfde geldt voor de medewerkers die met het systeem werken. De bescherming van de persoonlijke gegevens van de patiënten heeft de hoogste prioriteit. Het elektronisch patiëntendossier voldoet aan alle wettelijke vereisten. Ook maakt het gebruik van zeer moderne beveiligingstechnologieën om onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen. Medewerkers van de Huisartsenpost hebben specifieke scholing over privacy gevolgd en een verklaring ondertekend.

Indien je moeite hebt met de toegang vanuit de Huisartsenpost tot medische gegevens bij uw huisarts of als je vragen hebt over het systeem, kun je contact opnemen met Primary Care Caribbean via [email protected]