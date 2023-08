‘Tijd om taboe op borstvoeding te doorbreken’

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

“Het taboe rondom borstvoeding op Bonaire moet doorbroken worden”, zegt borstvoedingspecialist Mariëlle Olaya Romero. Ze merkt dat borstvoeding niet meer de norm is en dat openbaar voeden taboe is. “Je zou overal je kindje moeten kunnen voeden, maar mensen vinden daar toch wat van.”

Deze maand wordt er wereldwijd aandacht besteed aan borstvoeding. Olaya Romero organiseerde een evenement om hier aandacht voor te vragen en ervaringen uit te wisselen. “Hoe ouder je kind wordt, hoe meer daar van gevonden wordt”, merkt ze op basis van verhalen van moeders op Bonaire. Video: Marit Severijnse Borstvoeding en kolven op werk

‘Ook zou ze graag zien dat vrouwen hulp bij borstvoeding vergoed krijgen en dat werkgevers hun werknemers gaan informeren over hun rechten. “Daarbij hoort bijvoorbeeld een geschikte kolfruimte en tijd onder werk om te kolven.”“Via mijn werkgever ben ik nooit geïnformeerd over mijn rechten omtrent kolven en voeden”, vertelt Alicia Xuan- Krijgsman. “Gelukkig heb ik via de zwangerschapscursus geleerd dat ik 25 procent van mijn werktijd recht had om te voeden of kolven totdat mijn kindje 9 maanden is.”“Mijn leidinggevende stimuleerde dit, maar de faciliteiten om te kolven waren er niet. Op en neer rijden naar huis werd ook een gedoe en kostte me veel tijd. Daarom moest ik zelf creatief zijn om mezelf hierin te faciliteren”, zegt Xuan- Krijgsman. “Één van mijn collega’s heeft bijvoorbeeld een “ik kolf, niet storen” deurhanger voor me gemaakt en we plakte het raam af.” Ook Ilse herkent dit. “Er is eigenlijk niet voldoende informatie beschikbaar. Het is niet duidelijk. Mijn werkgever is bijvoorbeeld Spaanstalig, dus informatie over rechten op werk wat kolven of voeden betreft, zou er ook in meerdere talen moeten zijn.”

“Wachtend op mijn beurt bij het consultatiebureau was ik mijn zoontje aan het voeden”, vertelt Dragana. “Toen ik aan de beurt was en opstond met hem aan mijn borst, werd mij toch gevraagd om het te bedekken. Dat respecteer ik, maar het was wel opvallend.”

Dragana kreeg vervolgens complimenten omdat ze nog steeds borstvoeding gaf, vertelt ze. “Toen dacht ik: huh, dat is toch eigenlijk normaal?”

Ook Ilse herkent dit. “Ze reageerden een beetje verbaast dat ik alleen borstvoeding gaf. Dus niet in combinatie met flesvoeding.”

“Het consultatiebureau mag iets positiever zijn over borstvoeding en zij zouden hier ook meer over moeten weten”, zegt een moeder die liever anoniem blijft ‘omdat Bonaire klein is’. “Nog steeds krijgen moeders te horen dat ze elke drie uur moeten voeden en soms hoor ik ook dat ze ’s nachts voeden afraden. Echt geen goede adviezen dus!”