Een eeuw later: dr. Gabriel’s foto- en documentencollectie terug op Bonaire

KRALENDIJK – Deze week heeft Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo) een bijzondere collectie in ontvangst mogen nemen. De collectie, die ooit toebehoorde aan dr. Alfons Gabriel, één van de eerste landschirurgijnen die tussen 1922 en 1925 op Bonaire woonde, heeft eindelijk de weg naar huis gevonden.

Deze bijzondere verzameling, die 173 fascinerende foto’s van Bonaire en 16 belangrijke documenten bevat, was zorgvuldig bewaard door de kleinzoon van dr. Gabriel, Alexander Stagl, en zijn moeder Verena Stagl. De familie Stagl heeft de betekenis van deze artefacten, die nu meer dan een eeuw oud zijn, erkend en heeft besloten dat ze thuishoren op Bonaire.

Het echtpaar Markus en Heidi Taurer waren de eersten die benaderd werden door Verena over deze kostbare collectie. Als gerenommeerde fotograaf begreep Taurer onmiddellijk de onschatbare waarde van deze foto’s voor Bonaire. Hij nam het initiatief om contact op te nemen met lokale erfgoedorganisaties die de overdracht konden faciliteren.

Elena Baker Echavarría, bemiddelaar bij het Terramar Museum Bonaire, heeft zich het afgelopen jaar onvermoeibaar ingezet om de overdracht van deze collectie te begeleiden. Ze zorgde ervoor dat alles soepel verliep en Alexander Stagl in contact kwam met de juiste belanghebbenden op ons eiland.

Dankzij de gecombineerde inspanningen van deze individuen en organisaties zal de collectie nu worden beheerd door FuHiKuBo en worden bewaard in het gebouw van OLB Post & Archief.

Dr. Gabriel, die ook het boek ‘Tschogogo’ over de flamingo’s en natuur van Bonaire schreef, werkte in het gebouw waar nu SKAL is gevestigd. Met de terugkeer van deze collectie hoopt FuHiKuBo dat de geest van zijn bijdrage aan Bonaire levend blijft.