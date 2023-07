Terramar Museum start nieuw project Belang van ons Erfgoed

KRALENDIJK – Op vrijdag 28 juli zal het Terramar Museum hun nieuwe project starten. Het museum zal verschillende activiteiten organiseren in het kader van het Herdenkingsjaar van de Slavernij. De eerste activiteit is een Nieuwscafé met als thema ‘Het belang van ons erfgoed’.

Het doel van het project is om een platform te creëren voor expressie, leren en communicatie. Vervolgens moeten de nodige middelen worden verkegen voor de gemeenschap en haar leiders. Er zullen filmvertoningen zijn om het onderwerp kolonialisme en slavernij aan te snijden, mogelijkheden voor de gemeenschap om zich artistiek uit te drukken en debatavonden om het onderwerp lokaal te bespreken.

Op deze avond zullen de gastsprekers het gesprek beginnen met de stelling ‘Kolonialisme en de invloed daarvan op ons erfgoed’. Om erkenning te verwerven en om alle betrokkenen meerdere perspectieven op de geschiedenis van de slavernij te laten ontwikkelen.

Door ruimtes voor dialoog te creëren, streeft het Terramar Museum ernaar een drijvende kracht te zijn voor sociale verandering en ontwikkeling die een ieder verbindt met de gemeenschappen en eigen identiteit versterkt.

Dit evenement zal plaatsvinden in het Terramar Museum, Kaya Isla Riba 3 van 18:30 tot 20:00 uur.

Vanwege de beperkte ruimte wordt reserveren sterk aanbevolen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met het Terramar Museum via [email protected] of +599 701 4700.