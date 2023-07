Vergaderzaal CPB BES vernoemd naar Esther Thodé-Pourier

KRALENDIJK – Tijdens de opening van de nieuwe locatie voor het secretariaat van CPB BES is de vergaderzaal van de nieuwe locatie vernoemd naar Esther Pourier-Thodé. Thodé-Pourier die kort geleden kwam te overlijden, was vicevoorzitter van de CBP BES sinds de oprichting van de organisatie.

Volgens CPB BES was Thodé-Pourier de stille kracht binnen de organisatie en had zij een speciale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, met name voor personeelsaangelegenheden.

“Vandaag eren we de bijdrage van Esther Pourier-Thodé aan onze commissie door de vergaderruimte naar haar te vernoemen. Esther was een zeer gewaardeerd lid en vicevoorzitter die ons heeft geholpen om als commissie oog te hebben voor de mens en de fundamentele rechten van individuen. Met de naamgeving van de vergaderruimte willen we haar bijdrage levend houden en haar perspectief blijvend koesteren gedurende het bestaan van onze commissie.”, aldus de voorzitter dhr. Glenn Thodé.