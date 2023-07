Nieuwe bagageband Flamingo Luchthaven Bonaire nadert voltooiing

KRALENDIJK – De nieuwe en veel grotere bagageband die momenteel in de aankomsthal van de Flamingo Luchthaven op Bonaire wordt gerealiseerd nadert de voltooiing.

Volgens directeur Maarten van der Scheer ligt de installatie van het nieuwe systeem op schema. Vooraf was rekening gehouden met een tijd van een goede maand, om de nieuwe band te kunnen instaleren. De installatie gebeurt door de Canadese leverancier van het systeem.

“De band zelf is zo goed als klaar. Nu komt nog de finetuning van het bedieningssysteem, zodat we hem daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen”, zegt Van der Scheer.