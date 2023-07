Mormoonse kerk ondersteunt humanitair project Voedselbank Bonaire

KRALENDIJK- The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints , zoals de Mormoons kerk officieel heet, voert samen met de voedselbank Bonaire een humanitair project uit op het eiland.

Het project “Bebis di Boneiru” (Baby’s van Bonaire) is een project dat ten goede komt aan klanten van Voedselbank Bonaire, een liefdadigheidsinstelling die gratis voedsel verstrekt aan mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

De senior zendelingen die op Bonaire de kerk dienen, Ouderling Brian en Zuster Tracy Ridd uit Ivins, Utah, doen maandelijks vrijwilligerswerk bij Voedselbank Bonaire. Na gesprekken met Ann Leong en Maarten Caljouw van de Voedselbank Bonaire, merkten de Ridds op dat er een grote behoefte is aan babyvoeding. Ook zijn alle maten luiers en luierbroekjes hard nodig op het eiland, omdat ze bijna nooit worden gedoneerd. Andere babyartikelen zoals potjes babyvoeding en babydoekjes zijn ook in trek.

Naast de benodigde babyartikelen had de voedselbank beperkte opslag- en schapruimte. Ze gebruikten één klein schap, maar ze hadden meer planken nodig om de tassen en bulkproducten/voedsel voor distributie op te bergen. Met behulp van de donatie van de kerk konden 8 nieuwe stevige houten schappen worden gebouwd, die binnenruimte van de opslagfaciliteit omringen. Ook werd het, dankzij de actie, mogelijk om de inpaktafels uit te breiden, waardoor er meer ruimte is om de maandelijkse tassen in te pakken.

18.000 dollar

De kerk heeft 18.000,00 dollar beschikbaar gesteld om het project mogelijk te maken en zal maandelijks de benodigde babyartikelen blijven doneren gedurende de rest van 2023 en in 2024, totdat de subsidie is verlopen (verwachte voltooiing: juni 2024).

“Philip Winkel, manager van Supermarket Warehouse Bonaire, heeft zowel de kerk als de Voedselbank enorm geholpen bij dit liefdadigheidsproject door korting te geven op alle artikelen die bij Warehouse zijn gekocht. Dit is een geweldige hulp en besparing voor alle betrokken partijen”, aldus Brian en Tracy Ridd.