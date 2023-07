Promotieteam ‘Guana Chat’ actief op scholen Bonaire

KRALENDIJK – In de afgelopen weken heeft het promotieteam van Guana Chat alle basisscholen op Bonaire bezocht om de leerlingen te informeren over Guana Chat. Guana Chat is een gratis en anonieme telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 21 jaar. Via Guana Chat kunnen kinderen en jongeren praten over diverse onderwerpen.

Guana Chat is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de openbare lichamen BES en de kindertelefoon op Aruba (‘Telefon pa Hubentud’). De telefonische hulpdienst wordt bemand door getrainde vrijwilligers uit Aruba, waar de kindertelefoon al 25 jaar actief is. Omdat deze vrijwilligers onze jongeren niet kennen, wordt de anonimiteit van de bellers gewaarborgd. De Arubaanse mentoren spreken vier talen en hebben uitgebreide culturele voorlichting gekregen over onderwijs en tradities op Bonaire van de preventiecoördinatoren van Sentro Akseso Boneiru. Bij Guana Chat kunnen jongeren terecht met al hun vragen, uitdagingen en problemen, of gewoon om gezellig te kletsen!

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) zegt: “Het is geweldig dat de hulplijn nu beschikbaar is op alle Caribisch Nederlandse eilanden. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren een plek hebben waar ze naartoe kunnen met hun zorgen en vragen. Soms kan een luisterend oor precies zijn wat ze nodig hebben.”

Het gratis telefoonnummer 918 is dagelijks bereikbaar tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Op de website http://www.guanachat918.com is meer informatie te vinden over de hulplijn en de verschillende onderwerpen waar kinderen en jongeren graag over praten. Het promotieteam van Sentro Akseso Boneiru en ZJCN heeft de afgelopen weken groepen 5 tot 8 van de basisscholen bezocht om kinderen te informeren over de hulplijn en de website waar ze meer informatie kunnen vinden. Ouders hebben via de scholen een brief ontvangen met informatie over deze hulplijn. Het gratis telefoonnummer is beschikbaar voor Bonairiaanse nummers van Digicel en Flow. Klanten van andere providers kunnen op een later tijdstip gebruikmaken van deze gratis dienst.

Op 8 juli neemt Guana Chat deel aan het Buki di Pret evenement van Sentro Akseso Boneiru. Dit evenement voor basisschoolkinderen vindt plaats bij het Sentro di Bario van Tera Kora en biedt stands over gezondheid, spelletjes, shows en nog veel meer. Guana Chat zal aanwezig zijn met een fotobord, informatiemateriaal en sleutelhangers om uit te delen. Jongeren kunnen samen met het promotieteam bellen naar Guana Chat om een eerste gesprek te voeren over een onderwerp naar keuze.