Opruimactie weg naar Sorobon door race liefhebbers

KRALENDIJK – Een groep jongeren heeft de Kaya IR. Randolph Statius van Eps schoongemaakt. De weg wordt al jaren gebruikt om te feeveren met auto’s en motoren. De groep bestond uit jeugd die deze sport graag beoefenen of er graag naar kijkt.

De route, bekend om zijn weekendactiviteiten met motorfietsen, auto’s, quads en andere voertuigen, lag bezaaid met vuilnis. De jongeren wilden met de actie de route netjes achterlaten nu hun eigen terrein bijna klaar is voor gebruik. De opruimactie leverde 25 zakken met vuilnis op. Na afloop was er soep voor alle deelnemers geregeld. Dit weekend wordt de klus afgemaakt.

Met het racecircuit in Onima, dat binnenkort gereed zal zijn, is de verwachting dat het gebied op de weg naar Sorobon niet langer in gebruik zal zijn voor race-activiteiten.