Avianca breidt vluchten naar Aruba uit met 9 wekelijkse vluchten

ORANJESTAD – De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf 4 juli maar liefst negen keer per week tussen Aruba en het Colombiaanse vasteland.

In het kader van de vluchtuitbreiding sprak Toerismebureau ATA recent met het team van Avianca en de Aruba Airport Authority over de plannen van de luchtvaartmaatschappij. Avianca, de grootste luchtvaartmaatschappij van Latijns-Amerika die Aruba bedient, heeft een belangrijke rol gespeeld in het herstel van de regio. Met name de Colombiaanse markt is aanzienlijk gegroeid en heeft de cijfers van 2019 overtroffen.

Avianca brengt niet alleen bezoekers uit Colombia, maar ook uit verre markten zoals Argentinië, Brazilië, Chili en Peru. Tijdens de vergadering besprak Avianca herstructureringsplannen en mogelijke nieuwe routes om hun activiteiten te diversifiëren.

Promotie

Vanaf 4 juli zal Avianca ze 9 wekelijkse vluchten vanuit Bogota naar Aruba uitvoeren. A.T.A. heeft nauw samengewerkt met Avianca en heeft meerdere campagnes gelanceerd om Aruba te promoten in de regio Latijns-Amerika.