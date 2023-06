Nieuw bestuur BONAI bestaat uit oud-leerlingen van het Bonaire Archeologisch Instituut

KRALENDIJK – Het Bonaire Archeologisch Instituut heeft een nieuw bestuur welke bestaat uit voormalige studenten van Bonai. De nieuwe bestuursleden zullen de komende jaren de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud van het cultureel erfgoed van Bonaire.

De ceremonie, die afgelopen dinsdag plaatsvond bij SKAL begon met een welkomstwoord van Papito Thomas, een prominente figuur in de Bonairiaanse cultuurscene. Thomas benadrukte dat de missie van BONAI altijd is geweest om de Bonairiaanse geschiedenis toegankelijk te maken. “We doen onderzoek om data te verzamelen over ons verleden en heden. Op deze manier weten we waar we zijn geweest en waar we heen gaan”, aldus Thomas.

Jay Haviser, de oprichter van BONAI, sprak met enige nostalgie over de 20-jarige geschiedenis van de organisatie. “Er zijn maar weinig organisaties die zo lang bestaan. Samen met dit team op Bonaire hebben we veel bereikt”, merkte hij op.

De nieuwe voorzitter van BONAI, Lauriane Ammerlaan, uitte haar waardering voor de vroegere begeleiding en het werk van de organisatie. “Jackie Bernabela, de secretaris van BONAI, heeft ons veel geleerd. We hebben veel samengewerkt met SKAL. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij heeft gesteld. Ik hoop dat we kunnen blijven samen kunnen werken”, zei ze.

De ceremonie werd afgesloten met de presentatie van een boek door Papito Thomas over Amboina, een historische locatie op Bonaire. Het boek belicht de vondsten die in 2015 werden gedaan.

Frisse aanpak

Het nieuwe bestuur, die bestaat uit voorzitter Lauriane Ammerlaan, penningmeester Joanna Pietersz en secretaris Keval Bissessar, belooft de Bonairiaanse gemeenschap een frisse aanpak in het behoud en de promotie van hun erfgoed. Ze staan klaar om de komende jaren het rijke culturele verleden van Bonaire te verkennen, te behouden en te delen.

Het Bonaire Archeologisch Instituut is een stichting op Bonaire, opgericht in 2003 om de betrokkenheid van de jeugd op het eiland te stimuleren in de domeinen van Wetenschap en Erfgoed.