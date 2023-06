Maximum tarieven stroom op Caribisch Nederlandse eilanden daalt

KRALENDIJK – De maximumtarieven voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland dalen vanaf 1 juli. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt, ACM. De verlaging is te danken aan de gedaalde prijzen van fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit op de eilanden.

Voor Bonaire daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,43 USD/kWh naar ongeveer 0,35 USD/kWh. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden op Bonaire een daling van ongeveer 14 dollar per maand.

Op Sint-Eustatius daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,50 USD/kWh naar ongeveer 0,37 USD/kWh, wat neerkomt op een daling van ongeveer 17 dollar per maand voor een gemiddeld huishouden.

Voor Saba daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,43 USD/kWh naar ongeveer 0,37 USD/kWh. Dit resulteert in een daling van ongeveer 10 dollar per maand voor een gemiddeld huishouden op Saba.

Jaarlijks

De ACM stelt elk jaar in december de maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. In geval van schommelende brandstofprijzen, past de ACM de maximumtarieven indien nodig aan per 1 juli. Op basis van deze maximumtarieven stellen energieleveranciers de tarieven vast die ze in rekening brengen bij bewoners en bedrijven.

Dit betekent dat consumenten van elektriciteit vanaf 1 juli een lager variabel tarief zullen betalen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had eerder beloofd om in 2023 de variabele tarieven te subsidiëren voor de helft als deze hoger zouden zijn dan 0,38 USD per kWh.

Nu de bijgestelde maximumtarieven op alle eilanden onder de 0,38 USD uitkomen, hoeft het ministerie deze variabele kosten niet langer te subsidiëren. Het ministerie zorgt er ook voor dat bewoners op de eilanden niet hoeven te betalen voor de kosten van het beheer van het elektriciteitsnet (het vastrecht) voor heel 2023.