Brand bij autosloperij in Santa Clara veroorzaakt overlast voor omwonenden

KRALENDIJK – Vanmorgen vroeg, rond 04.30 uur, werd er melding gemaakt van een brand bij een autosloperij in de wijk Santa Clara. Brandweerteams zijn nog altijd actief op de plek van het incident en zetten zich volop in om de brand te bestrijden.

In een persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire, werden bewoners in de omgeving geadviseerd om binnenshuis te blijven en ramen en deuren te sluiten. Het vuur, dat aanzienlijke rookontwikkeling heeft veroorzaakt, wordt voornamelijk door de wind in benedenwindse richting geblazen.

De brandweer heeft inmiddels hulp ontvangen van een loader om een scheiding te creëren, een soort natuurlijke barrière. Dit proces zal resulteren in het uitbranden van alles wat zich voor de barrière bevindt.

De rookontwikkeling wordt voorspeld om door te gaan tot ongeveer 12.00 uur. Brandweerploegen blijven op de locatie om mogelijke verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.