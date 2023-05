Daisy Coffie (M21) wil update van BC over situatie Bonlab

KRALENDIJK – Raadslid Daisy Coffie van de partij M21 wil van het bestuurscollege een update ontvangen van de situatie bij Bonlab.

Coffie wijst erop dat juni een cruciale maand is voor het voortbestaan van het laboratorium, omdat in die maand het tijdelijke zorgcontract dat door ZJCN was aangegaan met de organisatie verloopt.

Coffie verwijst ook naar ingenomen standpunten van zowel het bestuurscollege als de eilandsraad als het gaat om het zelfstandig voortbestaan van de organisatie. “Aangezien het bijna 1 juni is, zou ik graag van het bestuurscollege willen vernemen wat de stand van zaken is”, aldus Coffie.

Vragen

Zo wil Coffie weten of de commissie die onderzoek moet doen naar de toekomst van de laboratoriumzorg op het eiland is ingesteld – en indien zo is – uit welke leden die bestaat en welke opdracht die commissie heeft meegekregen. Daarnaast wil Coffie weten aan wie het commissieadvies zal uitbrengen.

Ook wil het M21 raadslid weten of er inmiddels een raad van commissarissen is benoemd, zoals de statuten van de organisatie voorschrijven, of er inmiddels een zogenaamde sociaal plan op tafel ligt mocht de sluiting van Bonlab ondermijdbaar zijn en of er voldoende geld is gereserveerd voor de eventuele bekosting daarvan.