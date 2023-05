Extreme warmte komt door storing in de Bahama’s

KRALENDIJK – Een storing ten noordoosten van de Bahama’s zal vandaag, woensdag 24 mei, voor een erg warme dag zorgen met een temperatuur van 33 graden. Dit zegt de Meteorologische Dienst op Curaçao.

Maandag en dinsdag werd er al minder wind ervaren, een situatie die volgens de dienst ook woensdag zal aanhouden. Vanaf donderdag zal de wind geleidelijk toenemen

De afname van de windsnelheid, van de gebruikelijke 20 tot 30 kilometer per uur naar een huidige 7 tot 15 kilometer per uur, is de oorzaak van de verhoogde gevoelstemperatuur.

Tegelijkertijd is er nog een andere storing onderweg vanuit Afrika, die momenteel over de Atlantische Oceaan trekt. De invloed van deze storing op het weerpatroon van de ABC-eilanden is nog onduidelijk en wordt nauwlettend gevolgd door de Meteorologische Dienst.