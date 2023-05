WEB gaat productiecapaciteit drinkwater vergroten

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft deze week een contract is getekend met het bedrijf IDE Water Technologies Ltd (IDE) uit Israel voor de uitbreiding van de waterfabriek in Hato.

Het contract is bedoeld om twee eenheden van Seawater Reversed Osmosis (SWRO) toe te voegen aan de bestaande capaciteit om zeewater om te zetten in drinkwater. Elke eenheid heeft een capaciteit van 1.200m3 per dag. Conform de overeenkomst moet de aannemer niet alleen de installatie bouwen, maar ook het ontwerp voor zijn rekening nemen.

Capaciteit

Op dit moment produceert de fabriek in Hato 7.200 m3 water per dag. Na voltooiing van de uitbreiding zal WEB in staat zijn om 9.600m3 water per dag te produceren. Al sinds de ingebruikname van de waterfabriek in 2021 hield WEB rekening met de noodzaak van toekomstige uitbreiding van de fabriek om te kunnen voldoen aan de economische groei en de behoeften van de Bonairiaanse gemeenschap. De uitbreiding van deze fabriek is opgenomen in het lange termijn beheersplan en het budget van 2023 van WEB.

IDE

In 2021 is WEB zelf begonnen met de exploitatie van de waterproductiefaciliteit in Hato. Deze fabriek bestaat momenteel uit vijf (5) ontziltingseenheden, ook al van IDE.

Het project zal naar verwachting medio 2024 gereed zijn.