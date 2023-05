Klimaat conferentie Aruba begint woensdag

ORANJESTAD – Aruba houdt van 10 tot 12 mei de allereerste Caribbean Climate & Energy Conference, in samenwerking met Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van kleine eilanden voor klimaatverandering en de negatieve gevolgen die ze al ondervinden, hebben Aruba en Nederland de behoefte gezien om wereldwijd samenwerking te bevorderen bij de aanpak van klimaatactie onder kleine eilanden.

De visie van de Arubaanse regering is gericht op een overgang naar hernieuwbare energie. Momenteel haalt het land zeventien procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen en de doelstelling is om volgend jaar 35 procent te bereiken en in 2030 50 procent. Dit draagt bij aan de beperking van de wereldwijde opwarming tot 1,5 graden Celsius.

Op uitnodiging van premier Evelyn Wever-Croes van Aruba en minister van Klimaat en Energie van Nederland, Rob Jetten, komen vertegenwoordigers van verschillende landen en organisaties samen tijdens de conferentie. Onder andere vertegenwoordigers van eilanden in het Caribisch gebied, de Stille Oceaan en stakeholders, evenals organisaties van de Verenigde Naties, kennisinstellingen en financiële instellingen zijn daarbij aanwezig.

Koninkrijk der Nederlanden

Op de eerste dag wordt de overgang naar klimaat en energie in het Koninkrijk der Nederlanden besproken, inclusief de noodzakelijke samenwerking om de klimaatdoelen van Parijs 2030 te bereiken. Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Nederland zijn hierbij vertegenwoordigd zijn.

Op deze dag ondertekenen Aruba en Nederland een samenwerkingsovereenkomst, waarbij Nederland Aruba helpt om financiering te verkrijgen voor de overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energie.

Internationaal

De tweede dag heeft een internationale oriëntatie. Daarna bespreekt een uitgebreid panel van verschillende landen en organisaties de benodigde klimaatacties, die nodig zijn voor alle eilanden in de wereld.

Het belangrijkste doel is het delen van best practices en bewustwording creëren over de soorten klimaatacties die nodig zijn op de eilanden en hoe effectieve samenwerking tussen de eilanden kan worden bereikt.

Landen die al bevestigd hebben deel te nemen zijn onder andere Spanje, Mexico, Marshall eilanden, Grenada, Suriname, Panama, Belize, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Bonaire.

Aruba

Op de laatste dag ligt de focus op de ontwikkeling en inspanningen van Aruba met betrekking tot de energie- en klimaattransitie. Er zijn verschillende presentaties over lopende projecten en er is gelegenheid om te praten over waar Aruba nu staat en waar het naartoe gaat op het gebied van klimaat- en energietransitie in de toekomst.

Aruba presenteert projecten zoals Eagle LNG, Windpark en HydrogenValley. Tijdens deze dagen bezoeken de deelnemers verschillende klimaat- en energieprojecten op Aruba.