Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie bezoekt Bonaire 

DEN HAAG – Rob Jetten, Minister van Klimaat en Energie in Nederland is 8 en 9 mei op Bonaire als onderdeel van een reis langs alle Benedenwindse eilanden. Het bezoek staat in het teken van de klimaat- en energietransitie op de eilanden.

De reis van de minister start op 8 mei op Bonaire, waar de minister onder meer gesprekken voert met de leden van het bestuurscollege en het Bonaire Future Forum. Verder staan gesprekken met vertegenwoordigers van WEB (Water- en Energiebedrijf Bonaire), Contour Global en BBT (Bonaire Brandstof Terminals) op het programma.

In de avond wordt officieel het adviesrapport van de Klimaattafel Bonaire aan minister Jetten aangeboden.

Op 9 mei zal de minister een bezoek brengen aan Lac Bay, waar hij rondgeleid wordt door DCNA (Dutch Caribbean Nature Alliance) en gaat hij met ondernemers in gesprek over duurzaamheid tijdens de oprichting van de Business Federation Bonaire.

Carribean Climate & Energy Conference

Het bezoek staat verder vooral in het teken van de eerste Carribean Climate & Energy Conference die van 10-12 mei door Aruba en Nederland wordt georganiseerd.

Gedurende de conferentie gaan vertegenwoordigers van eilanden uit de Caribische regio, maar ook relevante partijen daarbuiten, zoals eilandstaten in de Stille Oceaan, VN organisaties, kennisinstituten en financiële instellingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om de klimaat- en energietransitie op kleine eilandstaten te versnellen.