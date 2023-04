Opening drie nieuwe winkels in Harborside Mall

KRALENDIJK- De Harborside Mall in de Kaya Grandi heeft maar liefst drie nieuwe winkels aan haar winkelcentrum toegevoegd en dat werd gisteren op 28 april groots gevierd met een gezamenlijke feestelijke opening. De nieuwe winkels zijn An’s Fashion & Gifts, Vilebrequin en Foxy Flamingo.

An’s Fashion & Gifts biedt een breed scala aan mode en accessoires. Het assortiment omvat kleding, tassen, sieraden en nog veel meer.

Vilebrequin, een winkel van Franse afkomst, is gespecialiseerd in zwemkleding. De collectie bestaat uit zwembroeken, kleding en accessoires, gemaakt van hoogwaardige materialen en met unieke ontwerpen.

Foxy Flamingo is een nieuwe plek voor ontbijt, lunch en diner to go. Bagels, hamburgers, shakes, sappen en snacks. Foxy Flamingo biedt een ruime keuze aan drankjes en gerechten.

Het openingsfeest was een groot succes met veel bezoekers die kwamen om de nieuwe winkels te ontdekken. De winkels hebben allemaal hun eigen unieke stijl en zorgen voor een mooie toevoeging aan de Harborside Mall. Het winkelcentrum biedt nu nog meer mogelijkheden om te winkelen, eten en te ontspannen.