Bouwbedrijf bouwt productiehal in wijk Hato

KRALENDIJK – In de wijk Hato verrijst binnenkort een productiehal van een Nederlands bouwbedrijf. Het bouwbedrijf is gespecialiseerd in modulaire bouw en gaat in samenwerking met Fundashon Cas Bonairiano huizen bouwen in Hato.

Bij modulaire bouw worden vooraf geproduceerde modules (of elementen) gebruikt. Deze modules worden gekoppeld of gestapeld om een woning te creëren. De modules zullen in de toekomst in de nieuw te bouwen productiehal op Bonaire worden gemaakt. De basis bestaat uit een staalframe en deze worden afgewerkt tot wanden, daken of vloeren. Daarbij wordt direct rekening gehouden met elektriciteitsleidingen en de afvoer van water. Nadat de modules klaar zijn worden ze naar de bouwplaats vervoerd en gemonteerd op de fundering. De woning is zodoende binnen 48 uur wind- en waterdicht, waarna deze kan worden afgewerkt.

In juni zal er gestart worden met de bouw van de eerste woningen in de wijk Hato. In eerste instantie worden de modules in Nederland geproduceerd en per schip naar Bonaire vervoerd. Zodra de productiehal op Bonaire gereed is zullen de modules lokaal geproduceerd gaan worden. De nieuw te bouwen productiehal in Hato zal 3500 vierkante meter groot worden. Naast het productiegedeelte zullen er ook een showroom en kantoren komen. Wanneer de bouw van de productiehal start is nog niet bekend.

Voor de productie van de modules op Bonaire zal in eerste instantie personeel uit Nederland gebruikt worden. Het is de bedoeling dat daarna lokaal personeel wordt opgeleid en ingezet voor de productie van de modules.