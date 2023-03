Toestel EZ Air wijkt uit naar Cúcuta

KRALENDIJK- Een toestel van EZ Air dat op zondag een chartervlucht uitvoerde van Bonaire naar de stad Medellín in Colombia is uitgeweken naar de stad Cúcuta gelegen in de Colombiaanse provincie Norte de Santander.

De ongeplande landing was nodig door het wegvallen van de cabinedruk in het toestel, waarna een versnelde daling is ingezet. De passagiers aan boord van het toestel zijn later naar hun bestemming vervoerd met door EZ Air ingezette maatschappijen. EZ Air betreurt het ongemak dat hiermee is veroorzaakt voor de passagiers, maar geeft aan dat de veiligheid van de passagiers en de bemanning in alle gevallen voorop staat.

Het betreffende toestel, een Saab 340B, wordt momenteel nagekeken door de technische afdeling van EZ Air, ondersteund door experts van de fabrikant. Het toestel blijft naar verwachting nog enkele dagen in Cúcuta staan, voordat het weer kan worden ingezet voor de reguliere vluchten van de maatschappij.