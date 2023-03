MBO Bonaire lanceert twee nieuwe opleidingen autotechniek

KRALENDIJK – MBO Bonaire breidt haar curriculum voor het komende schooljaar uit met twee nieuwe opleidingen: ‘Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen’ (niveau 2) en ‘Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen’ (niveau 3). Deze opleidingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het gerenommeerde Summa College in Nederland.

Deze week bezochten Roel Akkerman, onderwijsdirecteur en docent John van de Ven Bonaire om samen met het onderwijsteam van Scholengemeenschap Bonaire een mooie opleiding neer te zetten die past bij de wensen van het eiland. Samen met de docenten en de teamleider van MBO Bonaire zijn de wensen van lokale bedrijven in de mobiliteitsbranche besproken en vertaald naar een leerzaam en uitdagend curriculum.

De nieuwe opleidingen zullen zich richten op de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche, waaronder elektrisch rijden, tweewielers, mobiele werktuigen en de maritieme sector. Verschillende bedrijven in de mobiliteitsbranche, waaronder Cicilia Motors, Garage Cordia, Napa Autoparts, Autocity, Scooters Bonaire, Fundashon Mariadal en Center Body Car Polo, waren aanwezig bij de gesprekken en hebben aangegeven dat zij stagemogelijkheden en opleidingswensen hebben voor de branche.

Roel Akkerman is verheugd over het resultaat van de gesprekken met de bedrijven en zegt: “We hebben een goed beeld gekregen van de wensen van de bedrijven en gezien de ontwikkelingen van het wagenpark op Bonaire, is de start van de nieuwe autotechniek opleiding juist op tijd!”

Samenwerking

Liset de Keijzer, interim unitdirecteur van MBO Bonaire, is ook enthousiast over de samenwerking met Summa College: “We zijn ontzettend blij dat de beste school voor autotechniek in Nederland nu als partner wil optreden van MBO Bonaire. Hun kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde voor de start van deze nieuwe opleiding!”