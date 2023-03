Abraham (DP) grootste stemmentrekker op Bonaire

KRALENDIJK- Leider van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB), Clark Abraham, heeft het grootste aantal stemmen behaald van alle kandidaten bij de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart 2023.

In totaal kreeg Abraham 1635 stemmen op zijn naam. Op enige afstand volgt de politiek leider van de Union Patriótiko Boneriano (UPB), James Kroon met een totaal van 1391 stemmen. Derde grootste stemmentrekker is Hennyson Thielman van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), waarvoor in totaal 855 het cirkeltje rood maakten. Daarna volgt Daisy Coffie van M21 met een totaal van 440 persoonlijke stemmen. Hekkensluiters zijn Aljano Emerenciana (Un Union pa Pueblo) met in totaal 86 persoonlijke stemmen en Suzy Thodé met 36 voorkeurstemmen.

Partijen

Het aantal persoonlijke stemmen loopt bij diverse partijen sterk uiteen. Bij de blauwe partij haalt voormalig partijleider Elvis Tjin Asjoe maar 93 voorkeurstemmen, minder dan Edwin (Din) Domacassé, die 115 voorkeurstemmen op zijn naam heeft gekregen en zelfs minder dan Renate Domacassé die 95 mensen achter zich wist te krijgen. Dit betekent ook dat Tjin Asjoe niet direct in de Eilandsraad verkozen is.

Bij de PDB zijn er, behalve Abraham, nog drie relatief grote stemmentrekkers, namelijk Tati Frans met een totaal van 320 stemmen, raadslid Rolanda Helburg-Makaai met 274 voorkeurstemmen en Delno Tromp met 250 voorkeurstemmen.

Bij de groene partij is Benito Dirks met 266 persoonlijke stemmen de tweede grootste stemmentrekker na James Kroon. Bij de M21 is dat Norbert Tadema, voor wie 93 stemmers een voorkeurstem hebben uitgebracht.