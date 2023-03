Contract getekend voor aanleg dragstrip bij Onima

KRALENDIJK- Op maandagochtend is tijdens een korte ceremonie het contract getekend voor de aanleg van een dragstrip bij Onima.

Het werk zal worden uitgevoerd door Bonaireaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM). Martijn Zwiers van BWM gaf enige uitleg over de details van hetgeen zal worden gerealiseerd en sprak van een ‘mooi project’.

Gedeputeerde James Kroon (UPB) zei in een korte toespraak dat sommigen misschien vragen zouden plaatsen bij het moment van ondertekening. “Maar de realiteit is dat ik mij hier al heel lang voor inzet. In de praktijk zijn er een boel obstakels te overkomen. Maar dankzij een aantal drijvende krachten achter dit plan, zijn we vandaag nu toch op dit punt aangekomen.

Enthousiast

Ook Timotheo Silberie van Samenleving en Zorg sprak zijn enthousiasme uit. “Een mooie ontwikkeling voor hen die van de racesport houden. Er komen nu eindelijk faciliteiten voor de beoefenaars van de sport”.