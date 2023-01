Zorgen over onafhankelijkheid media op Bonaire

KRALENDIJK – Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van Bonairiaanse media. Ze wil voor de Caribische eilanden daarom geld vrijmaken om de kwaliteit en het aanbod te verbeteren, zegt Caribisch Netwerk.

Uslu is momenteel op werkbezoek op de eilanden. Volgens de staatssecretaris wordt momenteel gewerkt aan het ‘versterken en professionaliseren’ van media in Nederland. De vraag is in hoeverre de Caribische eilanden hierin betrokken worden.

“Dat weet ik niet heel goed”, geeft ze toe. “Het is belangrijk om te kijken op welke manier lokale media in het Caribisch gebied kunnen worden versterkt.”

Geld is volgens de staatssecretaris geen probleem om Caribische media te helpen versterken. “Er is best een heel groot budget voor. Voor onderzoeksjournalistiek, maar ook de samenwerking tussen regionale en publieke media. Dat is wel iets wat ik ga navragen als ik weer in Nederland ben.”

In tegenstelling tot gemeenten in Nederland, is er geen regionale omroep voor de drie bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Statia. Vorig jaar hebben verschillende radio- en tv-stations op Bonaire zich fel tegen dat idee uitgesproken. Makers vrezen dat hun eigenheid en baanzekerheid dan op het spel komen te staan.

Wel hebben mediamakers en journalisten op het eiland aangegeven behoefte te hebben aan trainingen op het gebied van interviewen, onderzoek en hoe ze beter kunnen netwerken.