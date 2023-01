Adoptiehond “Wessel” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Maak kennis met Wessel!

Wessel is een ontzettend lief reutje van ongeveer 5 maand oud. Eerlijk is eerlijk, Wessel is niet moeders mooiste pup maar juist daardoor wel extra leuk.

In de opvang heeft Wessel al heel veel harten gestolen met zijn lieve karakter en bijzondere uiterlijk. Met de andere hondjes spelen vind hij heerlijk, maar hij zit ook graag rustig bij de vrijwilligers op schoot om te knuffelen. Wanneer je Wessel mee neemt naar het strand rolt hij eigenlijk het liefst in het zand.

We gunnen deze lieverd een fantastisch huis en hopen dat hij deze snel vind. Zo kunnen we Wessel (of andere) honden langs brengen bij u thuis om kennis te laten maken.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers