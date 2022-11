Prijs importeieren mag eindelijk omhoog op Bonaire

KRALENDIJK- De prijzen voor geïmporteerde eieren mogen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) eindelijk omhoog. De vorige maximumprijs van $ 1.36 dateerde al uit het jaar 2017 en was compleet ingehaald door de werkelijkheid.

Het eiland wordt al vele weken geplaagd door een acute schaarste aan eieren. Voor zover supermarkten al bevoorraad worden, zijn eieren doorgaans binnen één tot anderhalf uur weer helemaal uitverkocht.

De lage verkoopprijs maakte de import evenwel tot een zaak waar supermarkteigenaren steeds meer op toelegden. Hoewel de nieuwe maximumprijs waarschijnlijk nog steeds ligt onder de kostprijs is het bedrag dat winkeliers toe moeten leggen op elke doos nu aanzienlijke kleiner.

Een doos import-eieren van 730 gram of meer, mag nu 3 dollar en 46 cent gaan kosten in de winkel. Met de feestdagen in het vooruitzicht is het voor consumenten te hopen dat supermarkten nu meer eieren uit het buitenland gaat betrekken, om het gebrek aan eieren weer enigszins terug te dringen.

Lokaal

De maximumprijs voor importeieren is vooral bedoeld ter bescherming van lokale producenten, die de vraag momenteel niet aan lijken te kunnen. Bonaire.nu heeft hier vragen over gesteld aan onder meer Punta Blanku kippenfarm, maar daar geen antwoord op ontvangen.