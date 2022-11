KRALENDIJK – De gedeeltelijk op Bonaire opgenomen komische film Casa Coco is vanaf 17 november aanstaande in de bioscoop op Bonaire te zien.

De film werd in januari 2021 opgenomen in het op Bonaire bekende Casa Calexico en Kas Hamaka. In de Nederlandstalige film zijn rollen weggelegd voor onder meer Joke Bruijs, Richard Groenendijk en Katja Schuurman.

De film is in Europees Nederland al iets eerder te zien, daar draait de film vanaf 10 november in de bioscopen.