PHILIPSBURG – Vanaf 1 november 2022 kan iedereen met de middelen en de juiste reisdocumentatie die op vakantie wil naar “The Friendly Island” dit weer een stukje eenvoudiger doen. Per die datum worden eindelijk alle reisbeperkingen, die waren ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 te verminderen, opgeheven.

Dat was de belangrijkste boodschap van minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, Omar Ottley, tijdens een ontmoeting had met de leden van de St. Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA).

Veel reizigers, vooral van de omliggende eilanden, begrepen niet waarom Sint-Maarten vast bleef houden aan het inmiddels gehate EHAS-formulier waarmee voor de reis naar Sint-Maarten elektronisch toestemming moest worden gevraagd. Wie de vereiste QR-code niet of niet op tijd binnenkreeg, mocht niet op het vliegtuig stappen.

Blijven monitoren

Minister Ottley gaf aan dat hoewel alle toelatingseisen zijn geschrapt, er wel functionarissen van de gezondheidsdienst aanwezig zullen zijn om passagiers die het land binnenkomen te controleren. Reizigers die mogelijk griepachtige tekenen of symptomen ervaren, moeten mogelijk testen voordat ze de luchthaven verlaten.