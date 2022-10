DEN HAAG – Sint Eustatius moet zo snel mogelijk weer een volledig democratisch bestuur krijgen, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Maar een datum noemt zij nog niet.

Van Huffelen reageert op een rapport van voormalige premiers Carmelia- Römer en Liberia-Peeters, die hebben opgetreden als bemiddelaars tussen het Caribische eiland en Nederland.

Nederland zette in 2018 het democratische bestuur van deze bijzondere gemeente in Caribisch Nederland opzij, omdat het zijn taken zou verwaarlozen.

Hoger toezicht

De bemiddelaars zijn van mening dat als er na vier jaar nog steeds geen volledige terugkeer mogelijk is naar democratie, dat toch moet gebeuren, maar dat de staatsecretaris hoger toezicht voor bepaalde tijd zou moeten invoeren.

Maar daar wil Alexandra van Huffelen niet aan, zij houdt vast een de routetijd-tabel die is vastgesteld en waarin nog geen datum staat voor volledige terugkeer van de democratie.

Wel zegt zij toe om in de tiende voortgangsrapportage in december het verdere tijdspad naar afronding van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius uit te werken.