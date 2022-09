KRALENDIJK- Dokter Esther Bernabela heeft op woensdag formeel afscheid genomen van de kliniek die een groot aantal jaren door haar is gerund: zij heeft besloten te gaan genieten van haar pensioen.

Bernabela verzekerde de aanwezigen dat de kliniek dezelfde goede service blijft geven aan de patienten. “Alles blijft in principe bij het oude. Dokter Lont zal de kliniek voorzetten, met daarbij de steun van dokter Adrienn Valeria Vegh. Zij werkt al anderhalf jaar bij de kliniek op Antriol en zij is sterk in de omgang met onze mensen”.

Diverse mensen kwamen langs bij de kliniek om persoonlijk afscheid te nemen van de populaire arts. Bernabela gaf aan op de achtergrond nog wat dingen af te zullen ronden, maar de behandeling van patiënten voortaan aan haar collega’s over te laten.