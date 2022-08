RINCON – Aanstaande zaterdag 27 augustus wordt het populaire evenement Nos Zjilea weer georganiseerd bij Cultuurpark Mangazina di Rei in Rincon. Tijdens dit evenement kunnen toeristen en lokale bewoners elkaar ontmoeten en genieten van de rijke Bonairiaanse cultuur.

Het evenement bestaat uit een cultuurmarkt met lokale verse producten en lekkernijen. Zo zijn er heerlijke pastechi’s en vruchtensappen verkrijgbaar en worden er verse broodjes gebakken in een traditionele hout gestookte oven.

Ook zijn er stands waar lokale kunst en planten te koop zijn. Daarnaast zijn er muzikale optredens en bewoners in klederdracht te bewonderen.

Een bezoek aan het interessante museum Mangazina di Rei behoort ook tot de mogelijkheden. Het museum laat in vogelvlucht verschillende facetten van de geschiedenis, cultuur, natuur en nog veel meer van Bonaire zien. In de negentiende eeuw werd Mangazina di Rei (letterlijk vertaald: opslagplaats van de koning) door de Nederlandse overheid gebruikt als opslagplaats voor de rantsoenen voor de slaven.

Het evenement Nos Zjilea is geschikt voor jong en oud en start om 10:00 uur ’s ochtends en duurt tot 15:00 uur ’s middags. Het evenement wordt iedere laatste zaterdag van de maand gehouden. Iedere maand is er een ander thema. Het thema van deze maand is ‘The Flag of Bonaire’.