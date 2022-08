KRALENDIJK – Twee jaar moest Bonaire er op wachten, maar nu kan het weer: zwemmen naar Klein Bonaire voor het goede doel. Zondag 2 oktober is het zover, dan organiseert Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire voor de twintigste keer de Swim to Klein Bonaire vanaf Eden Beach.

Het doorgaans populaire evenement start aan het begin van de Regatta en is bedoeld om fondsen te werven voor het jeugdwerk van het naschoolse activiteiten centrum. De opbrengsten komen geheel ten goede aan activiteiten die het centrum organiseert voor jongeren.

De afgelopen twee jaren kon het evenement niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Dit jaar belooft het volgens de club weer als vanouds leuk te worden. De verwachting is dat zo’n vijfhonderd deelnemers de oversteek gaan maken. In wedstrijdvorm om als eerste heen en weer te zwemmen, maar ook als een familieactiviteit waarbij zelfs de allerkleinsten meegaan op een floater of als een vriendenuitje waarbij gezellig kan wordt gezongen en gekletst onderweg.

De oversteek is in normaal tempo in een half uur te doen. De zwemmers worden zoals altijd begeleid door boten en kajaks van de kustwacht, Stinapa, Woodwind en vrijwilligers. Bij deelname ontvang je een T-shirt. Er is een gezamenlijke warming-up op het strand en een verfrissing na afloop. Ook het Rode Kruis is aanwezig voor eventuele ondersteuning.

Wat is Jong Bonaire?

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse activiteiten centrum. Als jongeren klaar zijn op school kunnen zij naar Jong Bonaire komen om in de kantine een gratis eenvoudige lunch te nemen. Na het eten kunnen zij chillen, sporten of bordspellen doen.

Tegen een kleine vergoeding krijgen de jongeren tot vier uur huiswerkbegeleiding of nemen zij deel aan groepsgesprekken of workshops met leerzame onderwerpen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen zoals huiselijk geweld, maar ook aan het omrekenen van de Europese rekenmethodes naar de Amerikaanse. Er wordt voorlichting gegeven over beroepskeuze, alcohol- en drugsgebruik, veilige seks en veel meer.

Na vier uur zijn er verschillende activiteiten op het gebied van sport, educatie en recreatie: windsurf, baseball, ping pong, island tour, drama, muziek, computerprojecten, make-up, zwemmen, duiken, mountainbiken, brassband, ondernemerschap, verzin het maar.